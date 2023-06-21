Посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії
Постійні представники ЄС на засіданні у середу затвердили довгоочікуваний 11-й пакет санкцій проти Росії.
Про це повідомило у Twitter шведське головування у Раді ЄС, пише "Європейська правда".
"Сьогодні посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії. Пакет включає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій, та індивідуальні списки", – йдеться у повідомленні шведського головування.
#COREPER II | Today, the EU Ambassadors agreed on the 11th package of sanctions against Russia. The package includes measures aimed at countering sanctions circumvention and individual listings.— Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) June 21, 2023
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн написала у Twitter, що вона вітає політичну домовленість щодо 11-го пакета санкцій.
"Він завдасть подальшого удару по військовій машині Путіна через посилення експортних обмежень, спрямованих на суб'єктів, що підтримують Кремль. Наш інструмент протидії обходу не дозволить Росії отримати санкційні товари", – зазначила вона.
Європейська комісія направила країнам-членам ЄС пропозиції щодо 11-го пакета санкцій проти РФ ще на початку травня.
Проте посли ЄС тижнями не могли дійти згоди щодо пропозиції. Основна причина затримки полягала у тому, що Греція та Угорщина протестували проти внесення Україною деяких з їхніх компаній до списку "спонсорів війни". Афіни і Будапешт хотіли, щоб їхні компанії були викреслені з цього списку.
Наразі деталі того, як вдалося подолати опір двох країн, невідомі.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у травні у Києві заявляла, що нові санкції будуть спрямовані на боротьбу з обходом уже запроваджених торговельних обмежень.