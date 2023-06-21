Постійні представники ЄС на засіданні у середу затвердили довгоочікуваний 11-й пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомило у Twitter шведське головування у Раді ЄС, пише "Європейська правда".

"Сьогодні посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії. Пакет включає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій, та індивідуальні списки", – йдеться у повідомленні шведського головування.

#COREPER II | Today, the EU Ambassadors agreed on the 11th package of sanctions against Russia. The package includes measures aimed at countering sanctions circumvention and individual listings. — Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) June 21, 2023

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн написала у Twitter, що вона вітає політичну домовленість щодо 11-го пакета санкцій.

"Він завдасть подальшого удару по військовій машині Путіна через посилення експортних обмежень, спрямованих на суб'єктів, що підтримують Кремль. Наш інструмент протидії обходу не дозволить Росії отримати санкційні товари", – зазначила вона.

Європейська комісія направила країнам-членам ЄС пропозиції щодо 11-го пакета санкцій проти РФ ще на початку травня.

Проте посли ЄС тижнями не могли дійти згоди щодо пропозиції. Основна причина затримки полягала у тому, що Греція та Угорщина протестували проти внесення Україною деяких з їхніх компаній до списку "спонсорів війни". Афіни і Будапешт хотіли, щоб їхні компанії були викреслені з цього списку.

Наразі деталі того, як вдалося подолати опір двох країн, невідомі.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у травні у Києві заявляла, що нові санкції будуть спрямовані на боротьбу з обходом уже запроваджених торговельних обмежень.