Лише 18% британців, що голосували за вихід з ЄС, вважають Brexit успіхом

Лише 18% виборців, які проголосували за вихід Великої Британії з ЄС у 2016 році, переконані, що Brexit був успіхом, але 61% вважають, що в кінцевому підсумку він буде успішним.

Про це свідчать результати опитування, проведеного аналітичним центром UK in a Changing Europe, передає "Європейська правда".

Через сім років після референдуму за вихід з ЄС соціологічна компанія Public First опитала понад 4 000 тих, хто голосував "за", про те, що вони зараз думають про Brexit. Менше п'ятої частини з них – 18% – сказали, що він пройшов добре або дуже добре, тоді як 30% сказали, що він не пройшов ні добре, ні погано, а 26% сказали, що ще занадто рано про це говорити.

Оскільки інфляція застрягла на історичних максимумах, а ВВП стагнує, економісти все частіше попереджають про подальший вплив Brexit на торгівлю та інвестиції. Однак менше третини опитаних виборців, які голосували за вихід (29%), вважають, що Brexit мав негативний вплив на економіку.

Серед тих, хто вважає, що Brexit пройшов невдало, багато хто звинувачує політиків у тому, що вони погано з ним впоралися.

Директор проєкту UK in a Changing Europe Ананд Менон сказав, що розчарування в тому, як провели Brexit, швидше за все, посилить недовіру до політиків.

"Хоча дуже мало людей вважають, що Brexit був успішним, велика кількість також вважає, що ще занадто рано робити остаточні висновки. Багато виборців, які були за вихід з ЄС, вважають, що Brexit не був успішним, тому що політики їх підвели. Небезпека полягає в тому, що це призведе до ерозії віри в політику і політиків", – сказав він.

Як відомо, під час голосування 23 червня 2016 року незначна більшість у 52% проголосувала за вихід з Європейського Союзу.

Нагадаємо, у квітні щорічне опитування громадської думки в Північній Ірландії Life and Times вперше за тривалий час показало зростання кількості прихильників виходу зі складу Сполученого Королівства і приєднання до Ірландії.