Только 18% британцев, голосовавших за выход из ЕС, считают Brexit успешным

Лишь 18% избирателей, проголосовавших за выход Великобритании из ЕС в 2016 году, убеждены, что Brexit был успехом, но 61% считают, что в конечном итоге он будет успешным.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитическим центром UK in a Changing Europe, передает "Европейская правда".

Через семь лет после референдума за выход из ЕС социологическая компания Public First опросила более 4 000 тех, кто голосовал "за", о том, что они сейчас думают о Brexit. Менее пятой части из них – 18% – сказали, что он прошел хорошо или очень хорошо, тогда как 30% сказали, что он не прошел ни хорошо, ни плохо, а 26% сказали, что еще слишком рано об этом говорить.

Поскольку инфляция застряла на исторических максимумах, а ВВП стагнирует, экономисты все чаще предупреждают о дальнейшем влиянии Brexit на торговлю и инвестиции. Однако менее трети опрошенных избирателей, голосовавших за выход (29%), считают, что Brexit оказал негативное влияние на экономику.

Среди тех, кто считает, что Brexit прошел неудачно, многие обвиняют политиков в том, что они плохо с ним справились.

Директор проекта UK in a Changing Europe Ананд Менон сказал, что разочарование в том, как провели Brexit, скорее всего, усилит недоверие к политикам.

"Хотя очень мало людей считают, что Brexit был успешным, большое количество также считает, что еще слишком рано делать окончательные выводы. Многие избиратели, которые были за выход из ЕС, считают, что Brexit не был успешным, потому что политики их подвели. Опасность заключается в том, что это приведет к эрозии веры в политику и политиков", – сказал он.

Как известно, во время голосования 23 июня 2016 года незначительное большинство в 52% проголосовало за выход из Европейского Союза.

Напомним, в апреле ежегодный опрос общественного мнения в Северной Ирландии Life and Times впервые за долгое время показал рост количества сторонников выхода из состава Соединенного Королевства и присоединения к Ирландии.