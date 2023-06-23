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Глобальний регулятор визнав члена ЄС країною з підвищеним ризиком фінансових злочинів

П'ятниця, 23 червня 2023, 19:43

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) за підсумком триденної пленарної зустрічі в Парижі додала Хорватію до "сірого списку" юрисдикцій, які потребують посиленого моніторингу.

Про це йдеться в підсумковій заяві FATF, яку цитує "Європейська правда".

Хорватія є єдиною державою-членом ЄС, яка перебуває у "сірому списку" FATF, через недоліки у запобіганні відмиванню грошей та фінансуванню тероризму в країні. Окрім неї, регулятор додав до списку Камерун і В'єтнам.

До "сірого списку" FATF вносить країни, які активно співпрацюють із регулятором для усунення стратегічних недоліків у протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

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"Коли FATF ставить юрисдикцію під посилений моніторинг, це означає, що країна взяла на себе зобов'язання швидко усунути виявлені стратегічні недоліки в узгоджені терміни і підлягає посиленому моніторингу", – пояснюють у групі.

Серед заходів плану дій, який Хорватія узгодила з FATF, є оцінка ризиків, пов'язаних зі зловживанням юридичними особами та правовими механізмами, а також використання готівки у сфері нерухомості.

Водночас FATF на пленарному засіданні не підтримала включення до "сірого" або "чорного списку" (означає країну з високим ризиком скоєння фінансових злочинів) Росії, членство якої в групі було призупинене в лютому 2023 року.

Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей є міжурядовою організацією, яка підтримує боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, встановлюючи глобальні стандарти та перевіряючи, чи дотримуються їх країни.

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Хорватія