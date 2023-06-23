Глобальний регулятор визнав члена ЄС країною з підвищеним ризиком фінансових злочинів

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) за підсумком триденної пленарної зустрічі в Парижі додала Хорватію до "сірого списку" юрисдикцій, які потребують посиленого моніторингу.

Про це йдеться в підсумковій заяві FATF, яку цитує "Європейська правда".

Хорватія є єдиною державою-членом ЄС, яка перебуває у "сірому списку" FATF, через недоліки у запобіганні відмиванню грошей та фінансуванню тероризму в країні. Окрім неї, регулятор додав до списку Камерун і В'єтнам.

До "сірого списку" FATF вносить країни, які активно співпрацюють із регулятором для усунення стратегічних недоліків у протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

"Коли FATF ставить юрисдикцію під посилений моніторинг, це означає, що країна взяла на себе зобов'язання швидко усунути виявлені стратегічні недоліки в узгоджені терміни і підлягає посиленому моніторингу", – пояснюють у групі.

Серед заходів плану дій, який Хорватія узгодила з FATF, є оцінка ризиків, пов'язаних зі зловживанням юридичними особами та правовими механізмами, а також використання готівки у сфері нерухомості.

Водночас FATF на пленарному засіданні не підтримала включення до "сірого" або "чорного списку" (означає країну з високим ризиком скоєння фінансових злочинів) Росії, членство якої в групі було призупинене в лютому 2023 року.

Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей є міжурядовою організацією, яка підтримує боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, встановлюючи глобальні стандарти та перевіряючи, чи дотримуються їх країни.