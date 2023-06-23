Глобальный регулятор признал члена ЕС страной с повышенным риском финансовых преступлений

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) по итогам трехдневной пленарной встречи в Париже добавила Хорватию в "серый список" юрисдикций, которые нуждаются в усиленном мониторинге.

Об этом говорится в итоговом заявлении FATF, которое цитирует "Европейская правда".

Хорватия является единственным государством-членом ЕС, которое находится в "сером списке" FATF, из-за недостатков в предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма в стране. Кроме нее, регулятор добавил в список Камерун и Вьетнам.

В "серый список" FATF вносит страны, которые активно сотрудничают с регулятором для устранения стратегических недостатков в противодействии отмыванию средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

"Когда FATF ставит юрисдикцию под усиленный мониторинг, это означает, что страна взяла на себя обязательства быстро устранить выявленные стратегические недостатки в согласованные сроки и подлежит усиленному мониторингу", – объясняют в группе.

Среди мероприятий плана действий, который Хорватия согласовала с FATF, является оценка рисков, связанных со злоупотреблением юридическими лицами и правовыми механизмами, а также использование наличных в сфере недвижимости.

В то же время FATF на пленарном заседании не поддержала включение в "серый" или "черный список" (означает страну с высоким риском совершения финансовых преступлений) России, членство которой в группе было приостановлено в феврале 2023 года.

Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег является межправительственной организацией, которая поддерживает борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, устанавливая глобальные стандарты и проверяя, соблюдают ли их страны.