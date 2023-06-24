Бундесвер придбає у США військові гелікоптери суттєво дорожче, ніж планувалося

Закупівля 60 американських гелікоптерів для Бундесверу може коштувати на майже мільярд євро дорожче, ніж початково планувалося.

Про це повідомляє Spiegel з посиланням на внутрішній документ, що є у розпорядженні редакції, пише "Європейська правда".

Документ, який готували для бюджетного комітету парламенту, свідчить, що Міністерство оборони оцінює кошторис вже у 7,21 млрд євро за 60 гелікоптерів CH-47F (Chinook), тоді як спершу сума складала орієнтовно 6 млн євро.

Понад 700 млн додаткових витрат пов’язані з необхідністю побудувати для них інфракструктуру – ангари, бази зберігання пального та інше.

Додаткові кошти можуть взяти зі спецфонду на 100 млрд євро, створеного за рішенням канцлера Олафа Шольца після відкритого нападу РФ на Україну для швидкої модернізації Бундесверу. Втім, оскільки витрати з цього фонду вже розписані, це означає урізання якихось інших проєктів.

Німеччина вже давно планує закупівлю цих гелікоптерів. За планом перші три мають надійти на озброєння Бундесверу у 2027 році, а більшість – у 2029-2031 роках.

Раніше стало відомо, що придбання ізраїльської системи ПРО Arrow 3 також буде коштувати дорожче, ніж планували – майже 4 млрд євро.