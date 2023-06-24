Бундесвер приобретет у США военные вертолеты существенно дороже, чем планировалось

Закупка 60 американских вертолетов для Бундесвера может стоить почти на миллиард евро дороже, чем изначально планировалось.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на внутренний документ, имеющийся в распоряжении редакции, пишет "Европейская правда".

Документ, который готовили для бюджетного комитета парламента, свидетельствует, что Министерство обороны оценивает смету уже в 7,21 млрд евро за 60 вертолетов CH-47F (Chinook), тогда как сначала сумма составляла ориентировочно 6 млн евро.

Более 700 млн дополнительных расходов связаны с необходимостью построить для них инфракструктуру – ангары, базы хранения горючего и прочее.

Дополнительные средства могут взять из спецфонда на 100 млрд евро, созданного по решению канцлера Олафа Шольца после открытого нападения РФ на Украину для быстрой модернизации Бундесвера. Впрочем, поскольку расходы из этого фонда уже расписаны, это означает урезание бюджета каких-то других проектов.

Германия уже давно планирует закупку этих вертолетов. По плану первые три должны поступить на вооружение Бундесвера в 2027 году, а большинство – в 2029-2031 годах.

Ранее стало известно, что приобретение израильской системы ПРО Arrow 3 также будет стоить дороже, чем планировали – почти 4 млрд евро.