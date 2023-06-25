Вучич: Росія під час заколоту втратила "сім вертольотів", добре, що не більше

Президент Сербії Александар Вучич, коментуючи спробу заколоту в Росії з боку приватної військової компанії "Вагнера", похвалив Владіміра Путіна й порадів, що військові втрати виявились незначними.

Як пише "Європейська правда", таке Вучич сказав в етері телеканалу Pink TV у неділю.

Коментуючи спробу заколоту Пригожина, сербський президент спершу послався на звернення Путіна, де він згадав про Першу світову війну, в якій "єдність Росії зламали іноземні спецслужби, що призвело до заворушень".

Він також зауважив, що в результаті суботніх подій Росія втратила "загалом сім" вертольотів.

"Це дорогі вертольоти вартістю не менш як 40 мільйонів євро… Добре, що втрати не значно, значно більші", – вважає президент Сербії.

Відзначивши "різку, рішучу й чітку реакцію" Путіна, Вучич додав, що перед президентом Росії постало "особливо складне завдання". "Він повинен підвищити мотивацію війська… І ніщо з цього не буде простим", – зазначив він.

Імовірно, Вучич помилився, оцінюючи втрати Росії під час спроби заколоту: за словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, йдеться про один літак, два бойових вертольоти та чотири транспортні вертольоти Мі-8.

Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгорталось фактичне силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою. Владімір Путін у спеціальному зверненні заговорив про громадянську війну і заколот.

У суботу ввечері після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори. Пізніше стало відомо, що кримінальну справу стосовно Пригожина закриють, а він "піде в Білорусь".