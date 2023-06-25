Вучич: Россия во время мятежа потеряла "семь вертолетов", хорошо, что не больше

Президент Сербии Александар Вучич, комментируя попытку мятежа в России со стороны частной военной компании "Вагнера", похвалил Владимира Путина и порадовался, что военные потери оказались незначительными.

Как пишет "Европейская правда", такое Вучич сказал в эфире телеканала Pink TV в воскресенье.

Комментируя попытку мятежа Пригожина, сербский президент сначала сослался на обращение Путина, где он вспомнил о Первой мировой войне, в которой "единство России сломали иностранные спецслужбы, что привело к беспорядкам".

Он также отметил, что в результате субботних событий Россия потеряла "всего семь" вертолетов.

"Это дорогие вертолеты стоимостью не менее 40 миллионов евро... Хорошо, что потери не значительно, значительно больше", – считает президент Сербии.

Отметив "резкую, решительную и четкую реакцию" Путина, Вучич добавил, что перед президентом России стоит "особенно сложная задача". "Он должен повысить мотивацию войска... И ничто из этого не будет простым", – отметил он.

Вероятно, Вучич ошибся, оценивая потери России во время попытки мятежа: по словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, речь идет об одном самолете, двух боевых вертолетах и четырех транспортных вертолетах Ми-8.

Как известно, с вечера 23 июня в России разворачивалось фактически силовое противостояние между руководителем ЧВК "Вагнер" и официальной российской верхушкой. Владимир Путин в специальном обращениии заговорил о гражданской войне и мятеже.

В субботу вечером после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники разворачивают колонны и идут в обратном направлении в полевые лагеря. Позже стало известно, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а он "уйдет в Беларусь".