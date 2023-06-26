Байден і Зеленський обговорили контрнаступ і спробу заколоту в РФ

Президент США Джо Байден напередодні ввечері провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомили у пресслужбі Білого дому, пише "Європейська правда".

"Президент Байден говорив сьогодні (25 червня – ред.) з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити підтримку України, яка захищається від російської агресії", – йдеться у повідомленні.

Байден і Зеленський також поговорили про контрнаступ Збройних сил України. Американський президент підтвердив, що США надаватимуть Україні безпекову, економічну та гуманітарну допомогу.

Лідери також обговорили останні події в Росії, де ватажок "групи Вагнера" Євгєній Пригожин спробував влаштувати збройний заколот.

Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгорталось фактичне силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою. Владімір Путін у спеціальному зверненні заговорив про громадянську війну і заколот.

У суботу ввечері після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори. Пізніше стало відомо, що кримінальну справу стосовно Пригожина закриють, а він "піде в Білорусь".