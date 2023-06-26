Байден и Зеленский обсудили контрнаступление и попытку мятежа в РФ

Президент США Джо Байден накануне вечером провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома, пишет "Европейская правда".

"Президент Байден говорил сегодня (25 июня – ред.) с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить поддержку Украины, которая защищается от российской агрессии", – говорится в сообщении.

Байден и Зеленский также поговорили о контрнаступлении Вооруженных сил Украины. Американский президент подтвердил, что США будут предоставлять Украине военную, экономическую и гуманитарную помощь.

Лидеры также обсудили последние события в России, где главарь "группы Вагнера" Евгений Пригожин попытался устроить вооруженный мятеж.

Как известно, с вечера 23 июня в России разворачивалось фактически силовое противостояние между руководителем ЧВК "Вагнер" и официальной российской верхушкой. Владимир Путин в специальном обращениии заговорил о гражданской войне и мятеже.

В субботу вечером после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники разворачивают колонны и идут в обратном направлении в полевые лагеря. Позже стало известно, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а он "уйдет в Беларусь".