Головний дипломат ЄС прокоментував наслідки "заколоту Пригожина" в РФ

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив про те, що невдала спроба заколоту найманцями групи "Вагнера" в Росії свідчить про тріщини у військовій могутності Москви, які спричинила війна в Україні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Боррель повідомив журналістам напередодні зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

За його словами, політична система в РФ "демонструє слабкість, а військова міць дає тріщини".

"Треба підтримувати Україну більше, ніж коли-небудь, і це те, що ми будемо робити, адже війна проти неї розхитує російську владу та впливає на її політичну систему. Не дуже добре бачити, що така ядерна держава, як Росія, може перейти у фазу політичної нестабільності", – сказав Боррель.

Він також додав, що зараз саме той момент, коли ЄС повинен продовжувати підтримувати Україну більше, ніж будь-коли.

"Монстр, якого (президент Росії Владімір) Путін створив разом із "Вагнером", тепер кусає його зараз та діє проти свого творця", – резюмував Боррель.

Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгорталось фактичне силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" Євгенієм Пригожиним і офіційною російською верхівкою. Президент Владімір Путін у спеціальному зверненні заговорив про громадянську війну і заколот.

У суботу ввечері після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори. Пізніше стало відомо, що кримінальну справу стосовно Пригожина закриють, а він "піде в Білорусь".