Главный дипломат ЕС прокомментировал последствия "мятежа Пригожина" в РФ

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил о том, что неудачная попытка мятежа наемниками группы "Вагнера" в России свидетельствует о трещинах в военной мощи Москвы, которые вызвала война в Украине.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Боррель сообщил журналистам накануне встречи министров иностранных дел ЕС.

По его словам, политическая система в РФ "демонстрирует слабость, а военная мощь дает трещины".

"Надо поддерживать Украину больше, чем когда-либо, и это то, что мы будем делать, ведь война против нее расшатывает российскую власть и влияет на ее политическую систему. Не очень хорошо видеть, что такая ядерная держава, как Россия, может перейти в фазу политической нестабильности", – сказал Боррель.

Он также добавил, что сейчас именно тот момент, когда ЕС должен продолжать поддерживать Украину больше, чем когда-либо.

"Монстр, которого (президент России Владимир) Путин создал вместе с "Вагнером", теперь кусает его сейчас и действует против своего создателя", – резюмировал Боррель.

Как известно, с вечера 23 июня в России разворачивалось фактически силовое противостояние между руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и официальной российской верхушкой. Президент Владимир Путин в специальном обращении заговорил о гражданской войне и мятеже.

В субботу вечером после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники разворачивают колонны и идут в обратном направлении в полевые лагеря. Позже стало известно, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а он "уйдет в Беларусь".