Німеччина нібито відкинула план Євросоюзу накласти арешт на заморожені активи російського центробанку для відновлення України, попередивши, що поспішний крок може спричинити юридичні та фінансові ризики.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Financial Times.

Зазначається, що після того, як Європейський центробанк (ЄЦБ) висловив своє занепокоєння з приводу можливої конфіскації, Берлін та інші столиці ЄС закликали до подальших роздумів над цими ідеями.

Німецькі високопосадовці заявили, що з огляду на "занадто високі правові ризики", вони сумніваються в тому, що цей план отримає достатню підтримку.

"Це відкриває банку з хробаками", – зізнався неназваний німецький посадовець, додавши, що якщо ЄС візьме гроші у центробанку РФ або отримає дохід від інвестування цих коштів, це створить прецедент для інших, як, наприклад, претензії Польщі до Берліна щодо репарацій за збитки, завдані під час Другої світової війни.

За словами одного з німецьких посадовців, міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн дійшов висновку, що пропозиції ЄС щодо арешту активів російського центрального банку є юридично нездійсненними.

Водночас, чотири представники країн-членів заявили, що вони бачать, що країни ЄС в принципі підтримують використання доходів від конфіскованих активів РФ, визнаючи при цьому, що занепокоєння ЄЦБ змусило деякі столиці замислитися над тим, як саме це зробити.

Раніше Європейський Союз дійшов висновку, що він не може законно конфіскувати заморожені російські активи у ЄС.

У той самий час Британія не буде скасовувати санкції проти Росії, доки Україна не отримає від неї компенсації збитків, заподіяних агресією.