Германия якобы отвергла план Евросоюза наложить арест на замороженные активы российского центробанка для восстановления Украины, предупредив, что поспешный шаг может повлечь юридические и финансовые риски.



Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Financial Times.



Отмечается, что после того, как Европейский центробанк (ЕЦБ) выразил свою обеспокоенность по поводу возможной конфискации, Берлин и другие столицы ЕС призвали к дальнейшим размышлениям над этими идеями.

Немецкие чиновники заявили, что учитывая "слишком высокие правовые риски", они сомневаются в том, что этот план получит достаточную поддержку.



"Это открывает банку с червями", – признался неназванный немецкий чиновник, добавив, что если ЕС возьмет деньги у центробанка РФ или получит доход от инвестирования этих средств, это создаст прецедент для других, как, например, претензии Польши к Берлину по репарациям за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.



По словам одного из немецких чиновников, министр юстиции Германии Марко Бушманн пришел к выводу, что предложения ЕС по аресту активов российского центрального банка являются юридически невыполнимыми.



В то же время, четыре представителя стран-членов заявили, что они видят, что страны ЕС в принципе поддерживают использование доходов от конфискованных активов РФ, признавая при этом, что беспокойство ЕЦБ заставило некоторые столицы задуматься над тем, как именно это сделать.



Ранее Европейский Союз пришел к выводу, что он не может законно конфисковать замороженные российские активы в ЕС.



В то же время Британия не будет отменять санкции против России, пока Украина не получит от нее компенсации ущерба, причиненного агрессией.