Боррель: Місія ЄС із підготовки українських військових триватиме й по завершенні війни

Європейський Союз має намір продовжити свою тренувальну місію EUMAM, у межах якої держави-члени здійснюють навчання та підготовку українських військовослужбовців.

Про це на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у понеділок заявив топ-дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель, передає кореспондент "Європейської правди".

На питання, чи планує ЄС збільшити кількість військових із України, що пройдуть підготовку в межах місії EUMAM, Боррель сказав: "Відповідь – однозначно "так".

"Навіть після завершення війни ми маємо продовжувати підтримувати Україну для того, щоб розвивати її оборонні спроможності – як промислові, так і військові. Тож ідеться про довгострокове зусилля", – пояснив головний дипломат ЄС.

Він додав, що місія EUMAM "дуже швидко досягла своєї вихідної цілі, але війна триває". "Ми продовжимо нарощувати підтримку для української армії й у цьому відношенні, і в інших", – запевнив Боррель.

Нагадаємо, 17 жовтня 2022 року була офіційно створена місія Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine), а в середині листопада вона розпочала роботу.

Місія має завдання підготувати до 30 тисяч українських військовослужбовців у центрах, розташованих у країнах-членах ЄС. Станом на квітень підготовку пройшли понад 16 тисяч військових Збройних Сил України.