Боррель: Миссия ЕС по подготовке украинских военных будет продолжаться и после завершения войны

Европейский Союз намерен продолжить свою тренировочную миссию EUMAM, в рамках которой государства-члены осуществляют обучение и подготовку украинских военнослужащих.

Об этом на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в понедельник заявил топ-дипломат Евросоюза Жозеп Боррель, передает корреспондент "Европейской правды".

На вопрос, планирует ли ЕС увеличить количество военных из Украины, которые пройдут подготовку в рамках миссии EUMAM, Боррель сказал: "Ответ – однозначно "да".

"Даже после завершения войны мы должны продолжать поддерживать Украину для того, чтобы развивать ее оборонные способности – как промышленные, так и военные. Поэтому речь идет о долгосрочных усилиях", – пояснил главный дипломат ЕС.

Он добавил, что миссия EUMAM "очень быстро достигла своей исходной цели, но война продолжается". "Мы продолжим наращивать поддержку для украинской армии и в этом отношении, и в других", – заверил Боррель.

Напомним, 17 октября 2022 года была официально создана миссия Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine), а в середине ноября она начала работу.

Миссия имеет задачу подготовить до 30 тысяч украинских военнослужащих в центрах, расположенных в странах-членах ЕС. По состоянию на апрель подготовку прошли более 16 тысяч военных Вооруженных Сил Украины.