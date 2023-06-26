Посольство США прокоментувало вироки у справі вбивства Гандзюк 

Посольство США в Україні відреагувало на судові вироки у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк, заявивши, що вони дають надію тим, хто довго шукав справедливості.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву посольства США у Twitter.

"Громадська активістка Катерина Гандзюк загинула, мужньо борючись за демократичну та процвітаючу Україну. Сьогоднішні вироки дають надію тим, хто довго шукав справедливості, і демонструють важливість стійкого та об'єднаного громадянського суспільства", – заявили дипломати США.

Дніпровський суд Києва 26 червня оголосив вирок у справі нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк – обвинувачений замовник нападу Владислав Мангер та організатор Олексій Левін (Москаленко) отримали по 10 років ув′язнення.

31 липня 2018 року херсонську активістку та радницю міського голови Катерину Гандзюк облили кислотою. За 4 місяці вона померла в лікарні. Спершу поліція кваліфікувала злочин як хуліганство, а потім назвала умисним вбивством.

Суд над обвинуваченими Владиславом Мангером та Олексієм Левіним тривав більше трьох років. Вони заперечували свою вину.