Посольство США прокомментировало приговоры по делу убийства Гандзюк 

Посольство США в Украине отреагировало на судебные приговоры по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, заявив, что они дают надежду тем, кто долго искал справедливости.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление посольства США в Twitter.

"Общественная активистка Екатерина Гандзюк погибла, мужественно борясь за демократическую и процветающую Украину. Сегодняшние приговоры дают надежду тем, кто долго искал справедливости, и демонстрируют важность устойчивого и объединенного гражданского общества", – заявили дипломаты США.

Днепровский суд Киева 26 июня огласил приговор по делу нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк – обвиняемый заказчик нападения Владислав Мангер и организатор Алексей Левин (Москаленко) получили по 10 лет заключения.

31 июля 2018 года херсонскую активистку и советника городского головы Екатерину Гандзюк облили кислотой. Через 4 месяца она умерла в больнице. Сначала полиция квалифицировала преступление как хулиганство, а потом назвала умышленным убийством.

Суд над обвиняемыми Владиславом Мангером и Алексеем Левиным длился более трех лет. Они отрицали свою вину.