Німеччина розпочне кампанію, аби запобігти смертям через теплові удари

Уряд Німеччини в понеділок анонсував, що розпочинає кампанію проти смертей від теплових хвиль, які стають дедалі частішими та інтенсивнішими через зміну клімату.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AP.

За словами міністра охорони здоров'я ФРН Карла Лаутербаха, Німеччина вивчає досвід Франції, яка запровадила численні заходи після руйнівної спеки у 2003 році, що спричинила близько 15 тисяч смертей у країні.

Французький приклад, вважає міністр, є "хорошою моделлю" того, що можна зробити для зменшення ризиків для здоров'я, особливо серед людей похилого віку, людей з хронічними захворюваннями, вагітних жінок і бездомних.

"(Їх. – Ред.) відносно легко врятувати, якщо у вас є план", – сказав Лаутербах на брифінгу в понеділок.

Своєю чергою очільниця Міністерства навколишнього середовища Німеччини Штеффі Лемке заявила, що глобальне потепління спричиняє нові ризики для громадського здоров'я в Європі, які можна подолати облаштуванням більшої кількості затінених і прохолодних місць у містах.

Кампанія передбачає запуск спеціального веб-сайту, аби міська влада могла визначитись із заходами для запобігання смертям від теплових хвиль. Також уряд ФРН вивчає, як найкраще поширювати попередження про хвилі спеки, що насуваються.

Як повідомлялось, клімат у Європі потеплішав на 2,3 градуса у 2022 році порівняно з доіндустріальною епохою (1850-1900 рр.), що вдвічі перевищує середньосвітовий показник з 1980-х років.