Германия начнет кампанию, чтобы предотвратить смерти из-за тепловых ударов

Правительство Германии в понедельник анонсировало, что начинает кампанию против смертей от тепловых волн, которые становятся все более частыми и интенсивными из-за изменения климата.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AP.

По словам министра здравоохранения ФРГ Карла Лаутербаха, Германия изучает опыт Франции, которая ввела многочисленные меры после разрушительной жары в 2003 году, повлекшей около 15 тысяч смертей в стране.

Французский пример, считает министр, является "хорошей моделью" того, что можно сделать для уменьшения рисков для здоровья, особенно среди пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями, беременных женщин и бездомных.

"(Их. – Ред.) относительно легко спасти, если у вас есть план", – сказал Лаутербах на брифинге в понедельник.

В свою очередь глава Министерства окружающей среды Германии Штеффи Лемке заявила, что глобальное потепление вызывает новые риски для общественного здоровья в Европе, которые можно преодолеть обустройством большего количества затененных и прохладных мест в городах.

Кампания предусматривает запуск специального веб-сайта, чтобы городские власти могли определиться с мерами для предотвращения смертей от тепловых волн. Также правительство ФРГ изучает, как лучше всего распространять предупреждения о надвигающихся волнах жары.

Как сообщалось, климат в Европе потеплел на 2,3 градуса в 2022 году по сравнению с доиндустриальной эпохой (1850-1900 гг.), что вдвое превышает среднемировой показатель с 1980-х годов.