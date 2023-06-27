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Британська розвідка підтвердила повернення ЗСУ частини території, окупованої з 2014 року

Вівторок, 27 червня 2023, 09:02

Британська розвідка підтверджує, що українські військові нещодавно вперше повернули на сході  шматок території, яка була окупована з 2014 року.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 27 червня, пише "Європейська правда".

Розвідка розповідає, що українські десантники досягли невеликого просування на схід від Красногорівки під Донецьком; селище розташоване фактично на старій лінії розмежування.

"Це один з перших випадків після вторгнення Росії у 2022 році, коли українські сили скоріш за все повернули територію, яка була окупована РФ з 2014 року. Численні останні атаки України у багатьох місцях на Донбасі останнім часом, ймовірно, створили завелику напругу для сил "ДНР" та чеченців, які діяли у цьому секторі", – зазначає розвідка. 

В огляді за понеділок розвідка Британії підтвердила, що ЗСУ просуваються під Бахмутом з півночі й півдня, та що у РФ навряд чи є достатньо резервів, щоб перекривати усі ділянки, де ситуація є загрозливою для неї.  

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Війна з РФ