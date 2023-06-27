Держсекретар США окремо поговорив з лідерами Сербії і Косова

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонні розмови з лідерами Сербії та Косова щодо зниження напруги на півночі Косова, де переважають етнічні серби.

Про це повідомили у Державному департаменті, пише "Європейська правда".

У розмові з президентом Сербії Александаром Вучичем Блінкен привітав новини про звільнення трьох косовських поліцейських. Він також закликав притягти відповідальних за напади на миротворців місії KFOR під час заворушень, висловив підтримку плану ЄС щодо нормалізації відносин між Белградом і Приштиною та закликав Сербію швидко здійснити необхідні кроки.

У розмові з прем’єром Косова Альбіном Курті держсекретар закликав, щоб нові мери у чотирьох північних муніципалітетах працювали з альтернативних приміщень, і також повторив, що США підтримують запропонований ЄС план нормалізації.

Альбін Курті зазначив, що у розмові подякував за підтримку США і що вони говорили про важливість верховенства права та виконання базової угоди.

Александар Вучич поки не розповів про розмову.

Про останнє загострення між Сербією і частково визнаним Косовом читайте у статті: План Вучича: як Сербія йде на загострення із Косово та торпедує мирну стратегію ЄС