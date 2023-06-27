Госсекретарь США отдельно поговорил с лидерами Сербии и Косово

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные разговоры с лидерами Сербии и Косово по снижению напряжения на севере Косово, где преобладают этнические сербы.

Об этом сообщили в Государственном департаменте, пишет "Европейская правда".

В разговоре с президентом Сербии Александаром Вучичем Блинкен приветствовал новости об освобождении трех косовских полицейских. Он также призвал привлечь к ответственности тех, кто нападал на миротворцев миссии KFOR во время беспорядков, выразил поддержку плану ЕС по нормализации отношений между Белградом и Приштиной и призвал Сербию быстро осуществить необходимые шаги.

В разговоре с премьером Косово Альбином Курти госсекретарь призвал, чтобы новые мэры в четырех северных муниципалитетах работали из альтернативных помещений, и также повторил, что США поддерживают предложенный ЕС план нормализации.

Альбин Курти отметил, что в разговоре поблагодарил за поддержку США и что они говорили о важности верховенства права и выполнения базового соглашения.

Александар Вучич пока не рассказал о разговоре.

О последнем обострении между Сербией и частично признанным Косово читайте в статье: План Вучича: как Сербия идет на обострение с Косово и торпедирует мирную стратегию ЕС