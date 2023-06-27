Санду зберігає перше місце у рейтингах зі значним відривом від Додона - опитування

Президентка Молдови Мая Санду зберігає перше місце у рейтингах зі значним відривом від свого ключового опонента, проросійського експрезидента Ігоря Додона.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker, про це свідчать результати опитування CBS-Research на замовлення WatchDog.MD.

Якби президентські вибори проходили цими вихідними, у другий тур вийшли б Санду і Додон.

За Маю Санду у першому турі голосували б 37,9% опитаних, за Додона – 14,2%.

Мер Кишинева і лідер партії "Рух національної альтернативи" Іон Чебан отримав би 6,2% голосів, лідер "Партії розвитку і об’єднання Молдови" Іон Кіку – 5%, лідер Партії комуністів Владімір Воронін і лідер "Нашої партії" Ренато Усатий – 4,7%, віцелідерка партії "Шор" Марина Таубер – 3,5%.

Хоча лідер партії "Шор" Ілан Шор не зможе балотуватися, його все одно згадали 2,5% респондентів.

Ще 3% назвали інших кандидатів, 5,8% не йшли б на вибори, 9,6% поки не визначилися, за кого голосувати, 2,9% не захотіли відповідати.

Якщо враховувати відповіді лише тих респондентів, які визначилися зі своїм кандидатом, Санду отримала б 46,5% голосів, Додон – 17,4%.

Опитування проводили 10-19 червня серед 1121 громадян Молдови віком від 18 років, не враховуючи Придністров’я та діаспору. Можлива похибка складає ±3%.

На нещодавні питання, чи хотіла б вона балотуватися на новий термін, Санду сказала, що про це поки занадто рано говорити.

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