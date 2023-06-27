Санду сохраняет первое место в рейтингах со значительным отрывом от Додона - опрос

Президент Молдовы Майя Санду сохраняет первое место в рейтингах со значительным отрывом от своего ключевого оппонента, пророссийского экс-президента Игоря Додона.

Как сообщает "Европейская правда" з ссылкой на Newsmaker, об этом свидетельствуют не результаты опроса CBS-Research по заказу WatchDog.MD.

Если бы президентские выборы проходили в эти выходные, во второй тур вышли бы Санду и Додон.

За Майю Санду в первом туре голосовали бы 37,9% опрошенных, за Додона – 14,2%.

Мэр Кишинева и лидер партии "Движение национальной альтернативы" Ион Чебан получил бы 6,2% голосов, лидер "Партии развития и объединения Молдовы" Ион Кику – 5%, лидер Партии коммунистов Владимир Воронин и лидер "Нашей партии" Ренато Усатый – 4,7%, вице-лидер партии "Шор" Марина Таубер – 3,5%.

Хотя лидер партии "Шор" Илан Шор не сможет баллотироваться, его все равно упомянули 2,5% респондентов.

Еще 3% назвали других кандидатов, 5,8% не шли бы на выборы, 9,6% пока не определились, за кого голосовать, 2,9% не захотели отвечать.

Если учитывать ответы только тех респондентов, которые определились со своим кандидатом, Санду получила бы 46,5% голосов, Додон – 17,4%.

Опрос проводился 10-19 июня среди 1121 гражданина Молдовы в возрасте от 18 лет, не считая Приднестровья и диаспоры. Возможная погрешность составляет ±3%.

Напомним, на недавние вопросы, хотела ли бы она баллотироваться на новый срок, Санду сказала, что об этом пока слишком рано говорить.

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