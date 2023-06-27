У владі Грузії не бачать проблем з наміром Орбана гальмувати рух України до ЄС задля Тбілісі

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі натякнув, що не бачить проблем з намірами Угорщини блокувати відкриття переговорів про вступ України у ЄС, щоб вимагати статус кандидата для Грузії.

Як пише "Європейська правда", його слова наводить Interpressnews.

Спікера попросили прокоментувати інформацію "Радіо Свобода" про те, що Угорщина нібито збирається блокувати відкриття переговорів з Україною, якщо Грузії при цьому не погодяться надати статус кандидата на вступ у ЄС.

"Ми вітаємо усі країни, які підтримують надання Грузії статусу кандидата, тому що Грузія вже рік зазнає утисків тим фактом, що не має статусу кандидата. Грузія – передова країна в "Асоційованому тріо"... і Грузія та грузинський народ принижені несправедливим рішенням. Чим більше країн виступлять проти цієї несправедливості і вимагатимуть її усунення, тим краще", – сказав Шалва Папуашвілі.

Нагадаємо, за інформацією журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка, через суперечки щодо прав меншин Угорщина налаштована блокувати початок переговорів про вступ України до ЄС, а як умову зняття свого вето називає надання статусу кандидата на членство для Грузії.



