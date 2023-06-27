Во власти Грузии не видят проблем с планом Орбана тормозить движение Украины в ЕС ради Тбилиси

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили намекнул, что не видит проблем с намерениями Венгрии блокировать открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС, чтобы требовать статус кандидата для Грузии.

Как пишет "Европейская правда", его слова приводит Interpressnews.

Спикера попросили прокомментировать информацию "Радио Свобода" о том, что Венгрия якобы собирается блокировать открытие переговоров с Украиной, если Грузии при этом не согласятся предоставить статус кандидата на вступление в ЕС.

"Мы приветствуем все страны, которые поддерживают предоставление Грузии статуса кандидата, потому что Грузия уже год испытывает притеснения тем фактом, что не имеет статуса кандидата. Грузия – передовая страна в "Ассоциированном трио"... и Грузия и грузинский народ унижены несправедливым решением. Чем больше стран выступят против этой несправедливости и потребуют ее устранения, тем лучше", – сказал Шалва Папуашвили.

Напомним, по информации журналиста "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка, из-за споров о правах меньшинств Венгрия настроена блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, а в качестве условия снятия своего вето называет предоставление статуса кандидата на членство для Грузии.