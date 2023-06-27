Українські школярі у Литві з цього року вчитимуться в одних класах з литовцями

З нового навчального року українські діти, які проживають у Литві зі статусом тимчасового захисту, будуть навчатися в одних класах і групах разом з литовськими однолітками.

Як інформує LRT, пише "Європейська правда", про це оголосило Міністерство освіти, науки й спорту.

Зміни стосуються дитсадків, загальноосвітніх шкіл і професійних закладів.

У Міносвіти нагадали, що попередній рік українські діти мали можливість продовжувати навчання дистанційно у власних українських школах, вивчати литовську мову та відвідувати заходи неформальної освіти.

Водночас діти, які прибули у Литву нещодавно, також отримують один рік адаптаційного періоду, коли зможуть віддалено навчатися в українській школі.

У циркулярі, який надіслали у школи в червні, нагадують, що українські учні, які вступають до литовських шкіл, мають вивчати литовську мову на різних рівнях, залежно від того, наскільки вже володіють нею.

За даними Міносвіти Литви, в попередньому навчальному році литовські навчальні заклади відвідували 11,9 тисяч українців, з яких 9 тисяч – учні загальноосвітніх шкіл і майже 3 тисячі – діти дошкільного віку.

Єврокомісарка з внутрішніх справ у травні повідомляла, що загалом в країнах ЄС зараз навчаються 450 тисяч українських дітей і студентів.