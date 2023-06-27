Украинские школьники в Литве с этого года будут учиться в одних классах с литовцами

С нового учебного года украинские дети, проживающие в Литве со статусом временной защиты, будут учиться в одних классах и группах вместе с литовскими сверстниками.

Как информирует LRT, пишет "Европейская правда", об этом объявило Министерство образования, науки и спорта.

Изменения касаются детсадов, общеобразовательных школ и профессиональных заведений.

В Минобразования напомнили, что предыдущий год украинские дети имели возможность продолжать обучение дистанционно в собственных украинских школах, изучать литовский язык и посещать мероприятия неформального образования.

В то же время, дети, которые прибыли в Литву недавно, также получают один год адаптационного периода, когда смогут удаленно учиться в украинской школе.

В циркуляре, который прислали в школы в июне, напоминают, что украинские ученики, поступающие в литовские школы, должны изучать литовский язык на разных уровнях, в зависимости от того, насколько уже владеют им.

По данным Минобразования Литвы, в предыдущем учебном году литовские учебные заведения посещали 11,9 тысяч украинцев, из которых 9 тысяч – ученики общеобразовательных школ и почти 3 тысячи – дети дошкольного возраста.

Еврокомиссар по внутренним делам в мае сообщала, что всего в странах ЕС сейчас учатся 450 тысяч украинских детей и студентов.