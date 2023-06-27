Керівна партія Грузії неводоволена вето президентки на зміни до виборчого кодексу

У керівній партії Грузії "Грузинська мрія" розкритикували президентку Саломе Зурабішвілі, яка наклала вето на законопроєкт про зміни до виборчого кодексу щодо процедури обрання голови та членів Центрвиборчкому країни.

Як пише "Європейська правда", про це заявив голова політсили Іраклій Кобахідзе, повідомляє "Грузія Online".

"Ми бачимо зацікавленість у штучному створенні кризи в Центрвиборчкомі. Тому нам потрібно подолати вето", – сказав він.

За словами Кобахідзе, консультації триватимуть, однак "на цьому етапі вето має бути подолано".

Він стверджує, що якщо вето не буде подолано, вийде, що не існує процедури обрання голови та членів ЦВК.

"Але головне, що в цьому випадку ми бачимо інтерес саботажу. Інтерес у тому, щоб у ЦВК штучно створилася інституційна криза", – каже Кобахідзе.

Зурабішвілі напередодні наклала вето на законопроєкт про зміни до виборчого кодексу, які стосуються процедури обрання голови та членів Центрвиборчкому країни.

Як пояснила президентка, схвалена депутатами пропозиція "збільшує ризик поляризації", оскільки для призначення членів і голови грузинського ЦВК потрібна буде проста більшість голосів – 76 замість 100, що фактично передає контроль над цим процесом правлячій "Грузинській мрії".

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