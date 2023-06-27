Правящая партия Грузии недовольна вето президента на изменения в избирательный кодекс

В правящей партии Грузии "Грузинская мечта" раскритиковали президента Саломе Зурабишвили, которая наложила вето на законопроект об изменениях в избирательный кодекс относительно процедуры избрания председателя и членов Центризбиркома страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил председатель политсилы Ираклий Кобахидзе, сообщает "Грузия Online".

"Мы видим заинтересованность в искусственном создании кризиса в Центризбиркоме. Поэтому нам нужно преодолеть вето", – сказал он

По словам Кобахидзе, консультации будут продолжаться, однако "на этом этапе вето должно быть преодолено".

Он утверждает, что если вето не будет преодолено, получится, что не существует процедуры избрания председателя и членов ЦИК.

"Но главное, что в этом случае мы видим интерес саботажа. Интерес в том, чтобы в ЦИК искусственно создался институциональный кризис", – говорит Кобахидзе.

Зурабишвили накануне наложила вето на законопроект об изменениях в избирательный кодекс, касающихся процедуры избрания председателя и членов Центризбиркома страны.

Как объясняет президент, одобренное депутатами предложение "увеличивает риск поляризации", поскольку для назначения членов и председателя грузинского ЦИК нужно будет простое большинство голосов – 76 вместо 100, что фактически передает контроль над этим процессом правящей "Грузинской мечты".