В Естонії у ДТП загинула дитина українських біженців
Вівторок, 27 червня 2023, 16:18
В естонському місті Пайде у суботу, 24 червня, загинула трирічна дитина із родини українських біженців.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Postimees.
Мати з дитиною приїхали до Естонії як військові біженці з міста Знам'янка в Кіровоградській області 9 березня минулого року, батько вже перебував тут по роботі.
Місцева українська громада почала збір коштів, щоб покрити витрати на похорон і підтримати сім'ю.
Зазначається, що ДТП сталося близько дев'ятої вечора суботи. Дитина потрапила під колеса фургона.
На місце події прибули швидка допомога, поліція і рятувальники. Медикам не вдалося врятувати життя дитини, від отриманих травм вона померла на місці.
Поліція встановила, що водій фургона був тверезий. Точні обставини події будуть встановлені в ході кримінального провадження.
Нагадаємо, 12 червня у Польщі помер 14-річний підліток з України, якого разом із другом, теж українцем, збив п’яний водій, коли вони каталися на велосипедах.