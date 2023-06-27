В Естонії у ДТП загинула дитина українських біженців

В естонському місті Пайде у суботу, 24 червня, загинула трирічна дитина із родини українських біженців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Postimees.

Мати з дитиною приїхали до Естонії як військові біженці з міста Знам'янка в Кіровоградській області 9 березня минулого року, батько вже перебував тут по роботі.

Місцева українська громада почала збір коштів, щоб покрити витрати на похорон і підтримати сім'ю.

Зазначається, що ДТП сталося близько дев'ятої вечора суботи. Дитина потрапила під колеса фургона.

На місце події прибули швидка допомога, поліція і рятувальники. Медикам не вдалося врятувати життя дитини, від отриманих травм вона померла на місці.

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Поліція встановила, що водій фургона був тверезий. Точні обставини події будуть встановлені в ході кримінального провадження.

Нагадаємо, 12 червня у Польщі помер 14-річний підліток з України, якого разом із другом, теж українцем, збив п’яний водій, коли вони каталися на велосипедах.