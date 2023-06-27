В Эстонии в ДТП погиб ребенок украинских беженцев

В эстонском городе Пайде в субботу, 24 июня, погиб трехлетний ребенок из семьи украинских беженцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Postimees.

Мать с ребенком приехали в Эстонию как военные беженцы из города Знаменка в Кировоградской области 9 марта прошлого года, отец уже находился здесь по работе.

Местная украинская община начала сбор средств, чтобы покрыть расходы на похороны и поддержать семью.

Отмечается, что ДТП произошло около девяти вечера субботы. Ребенок попал под колеса фургона.

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На место происшествия прибыли скорая помощь, полиция и спасатели. Медикам не удалось спасти жизнь ребенка, от полученных травм он скончался на месте.

Полиция установила, что водитель фургона был трезв. Точные обстоятельства происшествия будут установлены в ходе уголовного производства.

Напомним, 12 июня в Польше умер 14-летний подросток из Украины, которого вместе с другом, тоже украинцем, сбил пьяный водитель, когда они катались на велосипедах.