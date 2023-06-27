Молдова підписала угоду з Європейською асоціацією вільної торгівлі

Молдовська президентка Мая Санду, прем'єр-міністр Дорін Речан і міністр економіки Думітру Алайба у вівторок оголосили про підписання угоди між Молдовою та Європейською асоціацією вільної торгівлі (ЄАВТ), до якої входять Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія і Швейцарія.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

За словами Санду, підписанню угоди між Молдовою та ЄАВТ передували два роки переговорів. Подію вона назвала "ще одним важливим кроком на шляху нашої економічної інтеграції в Європу".

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан зазначив у своєму зверненні, що підписана угода дасть змогу збільшити кількість робочих місць у Молдові, отримати більше інвестицій і розширити експорт.

"Угода пропонує молдовським експортерам величезний потенціал зростання і може принести значний дохід економіці країни. Завдяки спрощеному доступу до процвітаючих ринків наша країна зможе просувати свої товари та послуги на міжнародному ринку, залучати іноземні інвестиції та створювати робочі місця в ключових секторах економіки", – заявив голова Мінекономіки Алайба.

Як повідомлялось, угода Молдови з ЄАВТ охоплює торгівлю товарами, послугами, права інтелектуальної власності, конкуренцію, державні закупівлі та сталий розвиток.

Це перша угода Європейської асоціації вільної торгівлі, яка має окремий розділ про електронну комерцію.

Створена у 1960 році, Європейська асоціація вільної торгівлі є зоною вільної торгівлі, яка об'єднує митні території чотирьох європейських країн, які не вступили до Європейського Союзу.