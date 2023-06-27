Молдова подписала соглашение с Европейской ассоциацией свободной торговли

Молдавский президент Майя Санду, премьер-министр Дорин Речан и министр экономики Думитру Алайба во вторник объявили о подписании соглашения между Молдовой и Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ), в которую входят Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

По словам Санду, подписанию соглашения между Молдовой и ЕАСТ предшествовали два года переговоров. Событие она назвала "еще одним важным шагом на пути нашей экономической интеграции в Европу".

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан отметил в своем обращении, что подписанное соглашение позволит увеличить количество рабочих мест в Молдове, получить больше инвестиций и расширить экспорт.

"Соглашение предлагает молдавским экспортерам огромный потенциал роста и может принести значительный доход экономике страны. Благодаря упрощенному доступу к процветающим рынкам наша страна сможет продвигать свои товары и услуги на международном рынке, привлекать иностранные инвестиции и создавать рабочие места в ключевых секторах экономики", – заявил глава Минэкономики Алайба.

Как сообщалось, соглашение Молдовы с ЕАСТ охватывает торговлю товарами, услугами, права интеллектуальной собственности, конкуренцию, государственные закупки и устойчивое развитие.

Это первое соглашение Европейской ассоциации свободной торговли, которая имеет отдельный раздел об электронной коммерции.

Созданная в 1960 году, Европейская ассоциация свободной торговли является зоной свободной торговли, которая объединяет таможенные территории четырех европейских стран, которые не вступили