Білий дім засудив ракетний удар Росії по Краматорську

Сполучені Штати засуджують "жорстокі удари" Росії на тлі останнього ракетного обстрілу міста Краматорськ на Донеччині й обіцяють подальшу підтримку Києву.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, заявив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі у вівторок.

"Ми засуджуємо жорстокі удари Росії проти народу України, які призвели до масових смертей і руйнувань і забрали життя багатьох українських цивільних", – сказав Кірбі.

Він нагадав, що в неділю президент США Джо Байден провів телефонну розмову із президентом Володимиром Зеленським, під час якої обговорили підтримку України, контрнаступ і події в Росії.

США "продовжуватимуть підтримувати Україну і надаватимуть їй зброю та обладнання для захисту від російської агресії", додав представник Білого дому.

У вівторок увечері російські військові вдарили по Краматорську Донецької області, влучивши в заклад харчування.

Наразі відомо про трьох загиблих, серед яких дитина, та 42 поранених. Також серед поранених – троє іноземців.