Рютте: Саміт НАТО повинен дати сигнал, що майбутнє України - в Альянсі 

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що саміт НАТО у Вільнюсі повинен дати чіткий сигнал Україні, що її майбутнє – в Альянсі.

Про це Рютте сказав у вівторок у Гаазі на пресконференції спільно з лідерами кількох держав Альянсу, повідомляє "Європейська правда".

"Це буде вирішальний саміт. Ми повинні дати Україні чіткий сигнал на саміті, що її майбутнє, безперечно, в НАТО", – сказав Рютте, якого цитує RTL.

Він також зауважив, що НАТО продовжить підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, щоб вона могла прогнати росіян зі своєї території і перемогти у своїй боротьбі.

Ця підтримка, за словами Рютте, включає двосторонні поставки зброї, а також гуманітарну і фінансову допомогу.

Також НАТО продовжить допомагати будувати сучасну українську армію, яка діє за стандартами НАТО і здатна протистояти загрозам з боку Росії, запевнив прем’єр Нідерландів.

Як відомо, на липневому саміті НАТО у Вільнюсі Україна прагне домогтись чітких формулювань щодо перспективи отримання членства в Північноатлантичному альянсі.

Напередодні у МЗС пояснили, чого Україна чекає від саміту НАТО.

Українські громадські організації, що опікуються реформами та рухом України до НАТО, наполягають, що саміт у Вільнюсі повинен взяти на себе зобов’язання про якнайшвидше запрошення України до членства.