Запрошення України до НАТО потрібно самому Альянсу. Саміт у Вільнюсі – найкращий час для цього

Кілька українських громадських організацій, що опікуються реформами та рухом України до НАТО – у тому числі "Європейська правда" – об’єднали ключові аналітичні центри України для підтримки спільного звернення до держав-членів Альянсу перед самітом у Вільнюсі.

Цей документ, що зібрав підписи понад 70 організацій, відповідає також на поширені міфи, та стереотипи, якими користуються противники швидкого вступу України до НАТО.

Ми публікуємо українську та англійську версію документа.

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Наближається Вільнюський саміт НАТО, під час якого Альянс має можливість ухвалити історичне рішення: взяти на себе зобов’язання про якнайшвидше запрошення України до членства. Ми, представники громадянського суспільства України, глибоко переконані, що такий крок стане найефективнішим інструментом для завершення війни Росії проти України, запобіганням нової агресії, продовження демократичних перетворень в Україні, та відбудови України за участі бізнесу з країн-членів НАТО.

Запрошення не означає негайного вступу. Навіть у разі рекордно швидкої процедури вступу Фінляндії до НАТО цей процес зайняв майже рік. Відтак, запрошення України не означає негайних зобов’язань захищати її, задіявши статтю 5 Вашингтонського договору.

Попри поширену думку, в НАТО немає обмежень для запрошення нових країн навіть під час війни. П.6 Дослідження щодо розширення НАТО 1995 року (про відсутність територіальних спорів) не стосується України. У ньому йдеться про вимоги держави-кандидата до сусідів, які вона зобов’язується вирішувати "мирно, за принципами ОБСЄ". Однак Україна не має претензій щодо чужих земель; а визволяє відповідно до норм міжнародного права території, захоплені Росією. Понад те, ми з 2014 року доводили готовність до мирних переговорів, однак їх відкинув агресор. Якщо п.6 стане виправданням для незапрошення України, це свідчитиме, що Альянс надає Росії право вето щодо свого розширення.

Натомість перспектива швидкого запрошення України до членства пришвидшить завершення війни навіть без застосування ст.5. Зокрема, ухвалення цього рішення під час критично важливого контрнаступу зміцнить моральний дух українців. Це також стане моментом незворотності, бо із вступом Україна до НАТО зникає шанс на її повернення до Російської імперії, про відновлення якої марить Путін та чимало представників російської еліти. Натомість "стратегічна невизначеність" щодо майбутнього України в НАТО мотивуватиме Росію до продовження нинішнього вторгнення та до нової агресії після завершення цієї війни.

Немає підстав боятися ескалації через запрошення України до НАТО.

Путін сам її боїться, знаючи, що російської армії немає шансів у військовому протистоянні з арміями Союзників. Також немає потреби допомагати Путіну "зберегти обличчя". За того тотального контролю над російським медіапростором, який має Кремль, він знайде можливість переконати суспільство у тому, чому він захоче – це наочно продемонструвала нещодавня заява речника Путіна про те, що із масштабним постачанням в Україну західної зброї, що замінила старе радянське озброєння ЗСУ, "ціль РФ щодо демілітарізації України… значною мірою досягнута".

Запрошення, а далі вступ України в НАТО посилить Євроатлантичну безпеку. За майже 1.5 роки повномасштабної війни ЗС України довели, що здатні стати опорою східного флангу НАТО та серйозно ослабити Росію, яку Стратегічна концепція НАТО визначає як "найбільш істотну та пряму загрозу". Під час великої війни ЗСУ досягли дуже високого рівня як військової та управлінської взаємосумісності з арміями Союзників. Вже відбувається чимало реформи для посилення верховенства права та боротьби з корупцією. А запрошення України до НАТО надасть додатковий поштовх реформам сектору безпеки та оборони, та поліпшить демократичний цивільний нагляд у Збройних силах України.

Суспільства країн-членів Альянсу підтримують вступ України до НАТО. Нещодавнє опитування свідчить, що серед тих, хто визначився, 70% американців, 50% нідерландців, 53% італійців, 56% французів, 50% німців підтримують політичне запрошення вже у Вільнюсі Водночас в Україні членство в НАТО має рекордні 82% підтримки. Ця ідея об’єднує Україну, руйнуючи міф про "розділену Україну" та "проросійські регіони". 80% на Півдні та 72% на Сході України підтримують членство в НАТО. Альянс, як союз демократій, не може ігнорувати волю своїх громадян та громадян країни-апліканта.

Запрошення України до членства стане важливим сигналом для інвесторів, які розглядають можливість участі у повоєнній відбудові України, але бояться безпекових ризиків. Майбутнє членство України в НАТО стане також сигналом для мільйонів українців, що в Україну безпечно повертатись, що також є підставою починати планувати своє майбутнє в Україні, а не за її кордонами.

Тож ми закликаємо держави-члени НАТО бути амбітними та на саміті у Вільнюсі взяти політичне зобов’язання щодо якнайшвидшого запрошення України до членства в Альянсі. Українське громадянське суспільство буде вашим партнером на шляху до вступу.

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