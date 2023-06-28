Перші 14 танків Abrams зі США прибули до Польщі

Перші 14 танків Abrams зі США прибули до польського порту Щецин.

Про це, як пише "Європейська правда", у Facebook повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Це частина січневого контракту між Польщею та США на придбання 116 машин Abrams.

"Ми тримаємо своє слово! Ми виконуємо свої обіцянки! Ми захищаємо Польщу!" – написав Моравецький.

Напередодні міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що до кінця року країна отримає ще 28 танків, а в 2024 році – ще 42.

У березні 2022 року Конгрес США схвалив продаж танків Abrams Польщі. Згідно з угодою, до країни має бути поставлено 250 танків M1A2 Abrams у новій комплектації разом із супутнім обладнанням та навчальним комплексом.

Як стало відомо раніше, у Польщі відкриється центр ремонту танків Abrams.