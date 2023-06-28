Первые 14 танков Abrams из США прибыли в Польшу

Первые 14 танков Abrams из США прибыли в польский порт Щецин.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в Facebook сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Это часть январского контракта между Польшей и США на покупку 116 машин Abrams.

"Мы держим свое слово! Мы выполняем свои обещания! Мы защищаем Польшу!" – написал Моравецкий.

Накануне министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что до конца года страна получит еще 28 танков, а в 2024 году – еще 42.

В марте 2022 года Конгресс США одобрил продажу танков Abrams в Польше. Согласно соглашению, в страну должно быть поставлено 250 танков M1A2 Abrams в новой комплектации вместе с сопутствующим оборудованием и учебным комплексом.

Как стало известно, в Польше откроется центр ремонта танков Abrams.