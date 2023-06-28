Блінкен: Тріщини всередині влади РФ не є секретом

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав спробу озброєного повстання під проводом ватажка групи Вагнера Євгенія Пригожина "прямим викликом владі Путіна".

Як пише "Європейська правда", про це Блінкен говорив під час інтерв’ю для ранкового телевізійного шоу Morning Joe, повідомляє Голос Америки.

"Ви бачите розбрат у рядах, і вам не потрібен супутник, щоб це зрозуміти", – сказав Блінкен.

Він також вважає ситуацію з протистоянням "вагнерівців" і офіційної влади РФ "фундаментально внутрішньою справою" Росії, з якою росіянам і їхньому президенту Владіміру Путіну "доведеться рахуватися".

За словами Блінкена, загалом це свідчить про "тріщини всередині влади в Москві", які "не є секретом".

Держсекретар нагадав, що Пригожин, ведучи тривалу полеміку з Путіним, поставив під сумнів саму безпідставну передумову війни, ніби НАТО чи Україна становили загрозу для Росії.

Блінкен вважає, що наслідки озброєного повстання можуть бути корисними для контрнаступу України – "тією мірою, якою Москва відволікається на власні внутрішні розбіжності".

"Я думаю, що тут є певна можливість, але це тільки початок, думаю, що це відобразиться не протягом наступних днів, а протягом наступних тижнів і місяців", – додав він.

Раніше телеканал CNN повідомив, що співробітники розвідки США змогли зібрати надзвичайно детальну і точну картину планів Пригожина щодо його заколоту, але розвідданими ділилися лише з обраними союзниками.

За даними джерел телеканалу, під час заколоту "Вагнера" союзники на різних рівнях зверталися до українських посадовців із застереженнями від заподіяння ударів по території Росії під час заколоту.