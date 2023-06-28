Блинкен: Трещины внутри власти РФ не являются секретом

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал попытку вооруженного восстания под руководством главы группы Вагнер Евгения Пригожина "прямым вызовом власти Путина".

Как пишет "Европейская правда", об этом Блинкен говорил во время интервью для утреннего телевизионного шоу Morning Joe, сообщает Голос Америки.

"Вы видите раздор в рядах, и вам не нужен спутник, чтобы это понять", – сказал Блинкен.

Он также считает ситуацию с противостоянием "вагнеровцев" и официальных властей РФ "фундаментально внутренним делом" России, с которым россиянам и их президенту Владимиру Путину "придется считаться".

По словам Блинкена, в целом это свидетельствует о "трещинах внутри власти в Москве", которые "не являются секретом".

Госсекретарь напомнил, что Пригожин, ведя длительную полемику с Путиным, поставил под сомнение саму безосновательную предпосылку войны, будто НАТО или Украина представляли угрозу для России.

Блинкен считает, что последствия вооруженного восстания могут быть полезными для контрнаступления Украины – "в той мере, в какой Москва отвлекается на собственные внутренние разногласия".

"Я думаю, что здесь есть определенная возможность, но это только начало, думаю, что это отразится не в течение следующих дней, а в течение следующих недель и месяцев", – добавил он.

Ранее телеканал CNN сообщил, что сотрудники разведки США смогли собрать чрезвычайно подробную и точную картину планов Пригожина относительно его мятежа, но разведданными делились только с избранными союзниками.

По данным источников телеканала, во время мятежа "Вагнера" союзники на разных уровнях обращались к украинским чиновникам с предостережениями от нанесения ударов по территории России во время мятежа.