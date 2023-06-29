Британія законодавчо заборонить компаніям РФ використовувати британських юристів

Велика Британія в четвер запровадить закон, який забороняє британським юристам консультувати російські компанії щодо деяких ділових угод.

Про це йдеться у заяві британського Мін’юсту, повідомляє "Європейська правда".

Згідно із законом, багатії та великі компанії, пов'язані з російським режимом, будуть ще більше обмежені в доступі до британської юридичної експертизи для укладання угод, які можуть зміцнити бюджет країни-агресора.

"Новий закон… заборонить британським юристам консультувати російські компанії в певних бізнес-угодах, що позбавить країну економічної вигоди від провідної юридичної експертизи Великої Британії у світі. Це може стосуватися торговельних угод між глобальними корпораціями або міжнародних грошових позик", – сказано у повідомленні.

Цей крок ґрунтується на існуючих санкціях, запроваджених проти Росії минулого року, коли її компаніям обмежили доступ до юридичних консультацій та експертизи британських юристів.

"Правова система Великої Британії лежить в основі багатьох міжнародних контрактів та бізнесу, і ми більше не дозволимо Росії користуватися нашими знаннями та досвідом", – прокоментував міністр юстиції Алекс Чалк.

Новий закон також може завадити британським юристам консультувати міжнародні компанії щодо кредитування російських підприємств, заявили у Мін'юсті, але не вплине на юридичне представництво російських громадян.

Росія залежить від західних країн у питаннях юридичної експертизи: раніше Британія експортувала юридичні послуги російському бізнесу на суму 56 мільйонів фунтів стерлінгів щороку.

Після вторгнення Росії в Україну Британія заморозила активи на суму близько 19 млрд фунтів стерлінгів і ввела санкції проти понад 1550 російських громадян.

Нещодавнр Велика Британія запровадила нове законодавство, яке дозволяє зберігати санкції проти Росії, поки Москва не виплатить компенсацію Україні.

Оголошене законодавство також передбачає можливість для росіян, які потрапили під санкції, жертвувати заморожені кошти на відновлення України.