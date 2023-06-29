Британия законодательно запретит компаниям РФ использовать британских юристов

Великобритания в четверг введет закон, запрещающий британским юристам консультировать российские компании по некоторым деловым сделкам.

Об этом говорится в заявлении британского Минюста, сообщает "Европейская правда".

Согласно закону, богачи и крупные компании, связанные с российским режимом, будут еще больше ограничены в доступе к британской юридической экспертизе для заключения сделок, которые могут укрепить бюджет страны-агрессора.

"Новый закон... запретит британским юристам консультировать российские компании в определенных бизнес-сделках, что лишит страну экономической выгоды от ведущей юридической экспертизы Великобритании в мире. Это может касаться торговых сделок между глобальными корпорациями или международных денежных займов", – сказано в сообщении.

Этот шаг основывается на существующих санкциях, введенных против России в прошлом году, когда ее компаниям ограничили доступ к юридическим консультациям и экспертизе британских юристов.

"Правовая система Великобритании лежит в основе многих международных контрактов и бизнеса, и мы больше не позволим России пользоваться нашими знаниями и опытом", – прокомментировал министр юстиции Алекс Чалк.

Новый закон также может помешать британским юристам консультировать международные компании по кредитованию российских предприятий, заявили в Минюсте, но не повлияет на юридическое представительство российских граждан.

Россия зависит от западных стран в вопросах юридической экспертизы: ранее Великобритания экспортировала юридические услуги российскому бизнесу на сумму 56 миллионов фунтов стерлингов ежегодно.

После вторжения России в Украину Великобритания заморозила активы на сумму около 19 млрд фунтов стерлингов и ввела санкции против более 1550 российских граждан.

Недавно Великобритания ввела новое законодательство, которое позволяет сохранять санкции против России, пока Москва не выплатит компенсацию Украине.

Объявленное законодательство также предусматривает возможность для россиян, попавших под санкции, жертвовать замороженные средства на восстановление Украины.