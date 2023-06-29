Естонські військові досі змушені пити чай російського виробництва

У сухпайок військовослужбовців Сил оборони Естонії входить вироблений у Санкт-Петербурзі чай Greenfield.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє err.ee.

Центр оборонних інвестицій країни взяв на себе фінансові зобов'язання до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Поміняти марку чаю згодом було неможливо.

Як зазначає видання, з початком великої війни естонські мережі роздрібної торгівлі масово відмовилися від продукції російського виробництва. Серед іншого з полиць зникла вельми популярна до конфлікту і досить бюджетна марка чаю Greenfield.

І якщо рішення мереж відмовитися від російської продукції позбавило жителів Естонії необхідності робити моральний вибір, то у військовослужбовців Сил оборони вибору поки немає.

"Перша і друга партія продуктового пайка дійсно включають чай Greenfield, оскільки тендер на поставку пайків відбувся у 2020 році. У той час цей чай був доступний у кожному магазині. Ми зробили великі попередні замовлення і до моменту початку війни вже встигли взяти на себе зобов'язання. Замінити чай у той час було неможливо, оскільки виробник пайків уже закупив їх на свій склад, – пояснила в інтерв'ю err.ee Ханна Хейннурм з прес-служби Центру оборонних інвестицій.

За її словами, чай замінять в третій партії.

Нагадаємо, Естонія розірве договір з РФ щодо збереження культурних цінностей.