Эстонские военные до сих пор вынуждены пить чай российского производства

В сухпаек военнослужащих Сил обороны Эстонии входит произведенный в Санкт-Петербурге чай Greenfield.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает err.ee.

Центр оборонных инвестиций страны взял на себя финансовые обязательства до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Поменять марку чая впоследствии было невозможно.

Как отмечает издание, с началом большой войны эстонские сети розничной торговли массово отказались от продукции российского производства. Среди прочего с полок исчезла весьма популярная до конфликта и достаточно бюджетная марка чая Greenfield.

И если решение сетей отказаться от российской продукции избавило жителей Эстонии от необходимости делать моральный выбор, то у военнослужащих Сил обороны выбора пока нет.

"Первая и вторая партия продуктового пайка действительно включают чай Greenfield, поскольку тендер на поставку пайков состоялся в 2020 году. В то время этот чай был доступен в каждом магазине. Мы сделали большие предварительные заказы и к моменту начала войны уже успели взять на себя обязательства. Заменить чай в то время было невозможно, поскольку производитель пайков уже закупил их на свой склад, – пояснила в интервью err.ee Ханна Хейннурм из пресс-службы Центра оборонных инвестиций.

По ее словам, чай заменят в третьей партии.

Напомним, Эстония разорвет договор с РФ по сохранению культурных ценностей.