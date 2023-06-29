Виробник Stinger покликав пенсіонерів для відновлення виробництва ракет

Компанія Raytheon Technologies, яка є виробником ПЗРК Stinger, запросила інженерів-пенсіонерів, щоб вони навчали її співробітників у виробництві ракет Stinger.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Defense One.

За словами президента Raytheon Веса Кремера, задля цього компанія повернула на роботу пенсіонерів, яким за 70 років.

Як пише видання, США відправили майже дві тисячі ракет до цих ПЗРК в Україну, але всі ці вони були отримані з американських військових запасів. Це ще один приклад того, як приватна компанія працює над нарощуванням виробництва затребуваної зброї, яку Пентагон не купував десятиліттями. Через це у компанії виник брак знань та спроможності для ефективного поновлення виробництва.

"Ми витягаємо зі складів випробувальне обладнання і здуваємо з нього павутину", – зізнався Крамер.

Зазначається, що електроніка, яка використовується в ракеті ПЗРК Stinger, вже застаріла, тому в компанії перероблюють друковані плати та деякі компоненти.

При цьому, вказує видання, 3D-друк і автоматизація як спосіб прискорити виробничий процес, у випадку з ПЗРК Stinger є неможливими, адже це означатиме не лише перепроектування зброї, а й проходження тривалого процесу сертифікації.

Раніше повідомлялося, що компанія Raytheon Technologies, яка є виробником систем протиповітряної оборони Patriot, планує значно наростити обсяги виробництва.

Перед цим Латвія вирішила передати Україні всі ПЗРК Stinger, що в неї є.