Производитель Stinger позвал пенсионеров для возобновления производства ракет

Компания Raytheon Technologies, которая является производителем ПЗРК Stinger, пригласила инженеров-пенсионеров, чтобы они обучали ее сотрудников в производстве ракет Stinger.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Defense One.

По словам президента Raytheon Веса Кремера, для этого компания вернула на работу пенсионеров, которым за 70 лет.

Как пишет издание, США отправили почти две тысячи ракет к этим ПЗРК в Украину, но все они были получены из американских военных запасов. Это еще один пример того, как частная компания работает над наращиванием производства востребованного оружия, которое Пентагон не покупал десятилетиями. Из-за этого у компании возникла нехватка знаний и возможностей для эффективного обновления производства.

"Мы вытаскиваем со складов испытательное оборудование и сдуваем с него паутину", – признался Крамер.

Отмечается, что электроника, которая используется в ракете ПЗРК Stinger, уже устарела, поэтому в компании переделывают печатные платы и некоторые компоненты.

При этом, указывает издание, 3D-печать и автоматизация как способ ускорить производственный процесс, в случае с ПЗРК Stinger невозможны, ведь это будет означать не только перепроектирование оружия, но и прохождение длительного процесса сертификации.

Ранее сообщалось, что компания Raytheon Technologies, которая является производителем систем противовоздушной обороны Patriot, планирует значительно нарастить объемы производства.

Напомним, Латвия решила передать Украине все имеющиеся у нее ПЗРК Stinger.