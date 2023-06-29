Зеленський заявив про "історичний час" для старту переговорів про вступ України в ЄС

Президент Володимир Зеленський закликав розпочати переговори про вступ України до ЄС, зазначивши, що країна вже готова до цього.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив під час онлайн-виступу на засіданні Європейської ради.

"Це історичний час, щоб почати переговори про членство України у Євросоюзі. Європа цінностей, вільна й сильна Європа, Європа миру немислима без України", – сказав Зеленський.

За його словами, прогрес України у виконанні рекомендацій Єврокомісії "варто зафіксувати".

"Україна налаштована якнайшвидше підготуватися до початку перегорів про членство, і ми це зробимо", – додав Зеленський.

Нагадаємо, Європейська комісія представила усну оцінку прогресу України на шляху до ЄС. Єврокомісія вважає, що Україна виконала в повному обсязі дві з семи умов, необхідних для початку переговорів про членство, за рештою умов досягнутий прогрес.

В уряді прогнозують, що Україна до жовтня виконає решту кандидатських рекомендацій ЄС.

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас порадив Україні після проміжної оцінки щодо виконання семи рекомендацій Єврокомісії поновити е-декларування для чиновників.

Зеленський пообіцяв, що Україна зі свого боку виконає всі критерії Єврокомісії, необхідні для того, щоб почати переговори про вступ до ЄС до кінця цього року.